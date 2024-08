Brigada se suma contra la trata de personas

Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer en esta frontera sur, se suma a los esfuerzos que a nivel internacional realiza la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW). Se informó que por esta región, el año pasado se atendieron a personas de 122 países, lo que implica un trabajo difícil y complicado porque las redes internacionales se apropian de la gente que quiere ver realizado el “sueño americano”.

En ese contexto, en México, el delito de la trata aumentó 30 %.

Elvira Madrid Romero, miembro de la AC Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, expuso la visita a Tapachula de Bandana Pattanaik, coordinadora internacional de The Global Alliance Against in Women, con sede en Tailandia.

Expuso que la situación geográfica de la ciudad permite visualizar los flujos migratorios y tener información de la trata de personas, cuyo modo de operación ha cambiado ya que, a diferencia del engaño, enamoramiento, promesas de trabajo que hacían a las jóvenes, hoy se hace uso excesivo de la violencia y de una red de alianzas que inician desde el país de origen.

Elvira Madrid alertó del incremento de la trata de personas, la cual inicia en esta frontera sur donde transitan personas de todo el mundo.

Enganchan a víctimas

Existe preocupación por los grupos delincuenciales que han extendido sus redes y ahora enganchan a sus víctimas desde sus países de origen, bajo la complacencia de las autoridades por los países que van pasando hasta acercarse al vecino país.

Los grupos delincuenciales han hecho alianzas con grupos en Centro y Sudamérica, de tal manera que han podido movilizar a muchas mujeres de todas las edades para traerlas a México y Estados Unidos con fines de explotación sexual.

Señaló que existe una Ley contra la Trata de Personas, sin embargo, es letra muerta o una simulación, ya que no se han emprendido acciones reales y contundentes contra este delito.