Brigadas sofocan incendio forestal

Elementos de Bomberos sofocaron un incendio forestal en un terreno ubicado detrás de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), en el sur de San Cristóbal.

El incendio afectó arboledas de pino y encino en fase incipiente, el cual ya era combatido inicialmente por personal administrativo y docente de la universidad con extintores, lo que permitió evitar una mayor propagación del fuego.

Fuerza de combate

A las acciones se sumaron 10 integrantes de la Brigada de Ecología, Policía Municipal y personal de la Unich.

Las brigadas y bomberos realizaron brechas cortafuego para sofocar el siniestro, logrando controlarlo en su totalidad. La superficie afectada fue de aproximadamente 10 por 10 metros, sin reportarse personas lesionadas.