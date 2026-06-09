Brilla talento en la LIII Conferencia de ANFEI

Estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil del Tecnológico Nacional de México, Campus Cintalapa (TecNM Cintalapa), tuvieron una destacada participación en la LIII Conferencia Nacional de Ingeniería ANFEI 2026, uno de los encuentros académicos más importantes del país en materia de formación y desarrollo de la ingeniería.

Este importante logro es resultado del esfuerzo, compromiso y trabajo académico de investigación realizado desde el semestre agosto-diciembre 2025, reflejando la calidad educativa y potencial científico de los estudiantes de esta institución.

Durante el evento, los jóvenes presentaron un proyecto de investigación enfocado en el análisis del impacto ambiental de una obra de ingeniería desarrollada en el municipio de Cintalapa.

El objetivo principal de esta investigación fue demostrar la estrecha relación que existe entre la ingeniería civil y el desarrollo sustentable, destacando la importancia de implementar soluciones responsables que contribuyan a la preservación del medio ambiente y bienestar de la sociedad.

Cabe destacar que este trabajo de investigación fue desarrollado bajo la asesoría de Nallely Alonso Gómez, quien ha acompañado y guiado a los estudiantes durante cada etapa del proyecto, impulsando la generación de conocimiento aplicado a las necesidades de la región.