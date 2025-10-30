Brillan estudiantes en concurso de robótica

Con la participación de 126 equipos distribuidos en cinco categorías diferentes, se llevó a cabo el octavo Concurso Estatal de Robótica organizado por el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. El evento albergó a estudiantes de distintos niveles educativos de varios municipios de Chiapas y de estados vecinos como Veracruz y Tabasco.

Francisco Sánchez Rodríguez, profesor del Instituto celebró que está edición haya superado el número de participantes en comparación a años pasados y reconoció el nivel de los proyectos presentados.

“Nosotros habíamos considerado que asistieran cien equipos y tenemos 126, eso significa que el nivel del concurso que se va a dar es muy bueno”, expresó el docente.

En total se premiaron a 15 equipos que participaron en las categorías de: mini sumo, fútbol, gallito, persecución y laberinto. Se otorgaron kits de circuitos, herramientas; además recibieron el conejo de oro organizado por el tecnológico.

Los participantes demostraron habilidades en diseño, innovación e ingenio para armar sus robots, utilizando tecnología de última punta y diversos lenguajes de programación.