Brinda asociación atención a más de 10 mil personas

Durante 2025, Una Mano Amiga en la Lucha Contra el Sida A.C. (UMALCS) brindó atención directa a 10 mil 148 personas e impactó de manera indirecta a aproximadamente 30 mil 444, a través de servicios de salud, atención psicosocial, educación y comunicación, de acuerdo con los resultados presentados en su Informe Anual 2025, en el marco de su 28 aniversario.

El documento detalló que las personas beneficiarias fueron atendidas mediante un modelo integral dirigido principalmente a personas con VIH, integrantes de la población LGBTIQPA+, personas migrantes y solicitantes de protección internacional, quienes recibieron acompañamiento especializado con enfoque de derechos humanos e inclusión.

En materia de salud, aplicó mil 668 pruebas rápidas de detección de VIH, desarrolló mil 147 ferias informativas en salud sexual y reproductiva, otorgó 442 atenciones especializadas a través de su Centro de Atención en Salud (C.A.S.) y coordinó mesas de trabajo para fortalecer la prevención y atención del VIH en la región.

El informe también resaltó la importancia del acompañamiento psicosocial, área que otorgó 2 mil 766 servicios, entre ellos abordajes cara a cara, orientación especializada, apoyos alimentarios, kits de higiene personal, asesorías para regularización migratoria, acceso a internet y apoyo documental para personas en contexto de movilidad.

En el rubro educativo, la organización desarrolló acciones de arteterapia y talleres lúdicos sobre salud sexual y reproductiva, mientras que el área de comunicación fortaleció las campañas de prevención y las acciones de visibilización de la diversidad sexual, alcanzando a miles de personas mediante actividades comunitarias y plataformas digitales.