Brinda concierto el Ejército Mexicano

Un concierto fue ofrecido por personal militar la tarde del martes en el primer cuadro de la ciudad de Cintalapa, previo a las fechas patrias amenizaron con diversos géneros musicales a los presentes.

La cita fue establecida a las 18:00 horas, dando inicio de forma puntual ofreciendo un amplio repertorio que le llamaron “Un paseo por los continentes”, con la participación de treinta elementos del Ejército Mexicano.

El parque central lució lleno entre autoridades municipales y ciudadanía, los cuales al sonido de los instrumentos se pusieron de pie para bailar al ritmo de la banda y disfrutar del momento.

Agradecimiento

Finalmente, la presidenta municipal Eva Elia Guzmán Gutiérrez, agradeció la visita de los participantes y además los felicitó por la calidad demostrada en cada uno de los ritmos, exhortándoles a tocar con mayor frecuencia.