Brinda SSP seguridad y escoltamiento a turistas

Con el objetivo de garantizar la seguridad, orientación y acompañamiento durante el desembarque y recorridos realizados por los principales atractivos turísticos de la región Soconusco, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Subsecretaría Vial Preventiva y de Turismo, implementó operativo de escoltamiento, vigilancia y apoyo turístico a pasajeros y tripulantes del Crucero Island Princess.

Estas acciones preventivas y disuasivas iniciadas en Puerto Chiapas en el municipio de Tapachula, se extendieron a los atractivos turísticos de Zona Arqueológica de Izapa, Museo Histórico de la Perla del Soconusco, ejido Miguel Alemán, Tuxtla Chico y Finca Venecia (Ruta del Ron).

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de brindar las condiciones de seguridad y convivencia social al sector turístico local, nacional e internacional que visita los atractivos turísticos del estado de Chiapas.