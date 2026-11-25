Como parte de la estrategia “12 Acciones en 120 Días”, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas otorgó 374 consultas de especialidad durante el “Fin de Semana de Especialidades“, realizado los días 14 y 15 de noviembre en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 2 de Tuxtla Gutiérrez.

Esta jornada corresponde a la acción 11, que contempla mantener abiertas las agendas de consulta especializada durante noviembre y diciembre, mediante atención en horarios nocturnos y fines de semana, para reducir los tiempos de espera y evitar que las citas se difieran hasta enero.

Amplían la atención

Del total de consultas otorgadas, 30 correspondieron a Ginecología; 50 a Medicina Interna; 60 a Dermatología; 60 a Oftalmología y 114 a Traumatología. Asimismo, se brindaron 30 consultas de Oncoquirúrgica y 30 de Otorrinolaringología.

El titular del IMSS en Chiapas, doctor Hermilo Domínguez Zárate, destacó que estas jornadas forman parte de las acciones que se implementan en las unidades médicas del estado para ampliar la atención de especialidad y reducir los tiempos de espera.

“Con estas acciones buscamos que las y los pacientes tengan más oportunidades de recibir atención especializada, sin que sus consultas tengan que esperar hasta el próximo año. La participación de nuestros equipos médicos y de las unidades hospitalarias es fundamental para avanzar en este objetivo”, expresó.

El funcionario señaló que aprovechar los fines de semana para ampliar la atención permite dar continuidad a los servicios médicos y responder a las necesidades de la población derechohabiente.