Brindan a los niños alegría y diversión

En el marco del Día de la Niña y el Niño, educadores comunitarios del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) región San Cristóbal, realizaron este viernes un desfile por las calles de San Cristóbal de Las Casas.

Con mucho colorido, lleno de disfraces y alegría los participantes recorrieron las calles y avenidas de la ciudad, durante el trayecto se repartieron regalos y dulces.

Con gran entusiasmo, las regiones 45 “B” y 13 “A” de San Cristóbal de Las Casas del Conafe, se unieron para celebrar a los más pequeños.

A esta actividad se sumó personal administrativo y padres de familia, quienes recorrieron las principales calles y avenidas de la ciudad, contagiando la magia de la Educación Comunitaria.

Fue un momento de alegría para las niñas y niños ya que durante el trayecto del desfile recibieron regalos y mucha diversión, con motivo del Día de la Niña y el Niño.