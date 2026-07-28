Brindan acompañamiento durante auditorías

Los acuerdos conclusivos son uno de los procesos en los que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) brinda acompañamiento a las y los contribuyentes, cuando la autoridad fiscal les realiza una auditoría y en el acta parcial o definitiva establece un factor en contra o con el que no están de acuerdo.

Ramón García Gibsón, delegado de la Prodecon en Chiapas, comentó que al acudir a esta instancia se suspenden los plazos con la autoridad; manifiesta lo que considera no fue observado o por qué está en desacuerdo, para dar inicio al proceso de conciliación o acuerdo conclusivo.

El proceso tiene diferentes etapas; básicamente, la Procuraduría actúa como intermediaria entre el contribuyente y la autoridad fiscal proporcionando la información. Indicó que en algunos casos se van desvirtuando las observaciones.

La autoridad manifiesta si está o no de acuerdo con los argumentos del contribuyente. “En varios de estos procesos se han tenido casos de éxito, en el que, a través de la explicación del contribuyente, un poco más profunda, la autoridad dice desvirtuamos esto”.

Mesas de trabajo

Dentro del proceso hay mesas de trabajo; de un lado, la representación de la autoridad fiscal y, del otro lado, el contribuyente para exponer sus argumentos e información. Al final se hace una minuta para guardar registro sobre los acuerdos y plazos que se lleguen a fijar.

Las personas deben conocer más sobre esta situación, para que puedan hacer uso de esta herramienta que es gratuita, considerando que el Servicio de Administración Tributaria constantemente realiza auditorías y en algunos casos el contribuyente se cierra y resulta con alguna observación o sanción.