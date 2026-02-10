Brindan alimentos a más de 200 escuelas

Más de 200 centros educativos de la capital son beneficiados con alimentos escolares, con esto se busca que la población infantil tenga garantizado el acceso a una alimentación de calidad, así lo informó Adriana León González, encargada de la Dirección de Seguridad Alimentaria del Sistema DIF Municipal de Tuxtla Gutiérrez.

La encargada aseguró que estas acciones se llevan a cabo en coordinación con el DIF estatal; el programa está dirigido de manera principal a alumnos de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato.

Entrega de insumos

De manera particular, describió que la ayuda consiste en la entrega de insumos a granel de alta calidad nutricional para que queden preparados dentro de cada institución y sean servidos a los estudiantes.

"El propósito es establecer y llevar estos insumos a los alumnos, son totalmente gratuitos. Lo que está avizorando el programa es que los niños puedan tener un alimento caliente, que es parte primordial" aseguró la encargada.

Explicó que el modelo fomenta la participación social debido a que involucra a los padres de familia y a los propios centros escolares en la organización. En las escuelas de turno matutino se ofrece un desayuno caliente, mientras que en los turnos vespertinos se proporciona una comida caliente.

Exentos de pago

Respecto a los costos, Adriana León aclaró que los insumos entregados por el DIF son exentos de pago, sin embargo la cuota de recuperación que en algunos casos se maneja es establecida por asamblea general de padres de familia en cada escuela.

León González explicó que este cobro es requerido para cubrir insumos complementarios como frutas, verduras, azúcar, gas o agua, necesarios para añadir a la preparación de los alimentos.

"El costo que ellos cobran es una cuota de recuperación comunitaria mínima, lo establece cada escuela con su asamblea. Pero los insumos que nosotros entregamos son totalmente gratuitos", reiteró la encargada.