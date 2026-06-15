Brindan atención a lobo marino varado en Mazatán

Mediante una acción coordinada entre el Centro de Investigación de los Sistemas Costeros y Continentales (CISCyC) de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), se brindó atención especializada y posteriormente se logró la liberación de un lobo fino de Galápagos que quedó varado en playas del municipio de Mazatán.

El coordinador del CISCyC-Unach, Pedro Martín Negrete Moreno, explicó que el ejemplar habría sido arrastrado hacia la costa debido al fuerte oleaje registrado hace poco en la zona.

Indicó que, tras permanecer durante dos días bajo observación y atención médica en la cabecera municipal de Mazatán, el lobo marino fue trasladado a las instalaciones del CISCyC-Unach, donde recibió resguardo y un espacio adecuado para su rehabilitación durante más de 24 horas.

Liberación

Gracias al trabajo conjunto entre organizaciones de la sociedad civil, la Secretaría de Marina, la Profepa y diversas instituciones, se realizó con éxito la liberación del ejemplar en alta mar.

Negrete Moreno reconoció y agradeció la colaboración de autoridades federales, municipales, educativas y organizaciones sociales, destacando el esfuerzo coordinado del personal capacitado, así como el uso de equipo e infraestructura especializada para la atención de fauna silvestre.

Asimismo, destacó la participación de los docentes e investigadores Yaneth Estrada Santos y Edgar Tovar Juárez, entre otros colaboradores que hicieron posible la atención, rehabilitación y liberación exitosa del ejemplar.