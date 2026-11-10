Brindan atención a migrantes

Ante la presencia de cientos de migrantes, la Jurisdicción Sanitaria VII instaló un módulo en el parque Bicentenario de Tapachula para atender a integrantes de la caravana “Dios con Nosotros”, que permanecen en ese lugar.

A su vez, integrantes de la Iglesia Bautista acudieron para proporcionarles alimentos y agua, ya que la mayoría va con recursos limitados.

Personal de la Coordinación de Atención a Personas en Contexto de Movilidad y Desastres brinda consultas médicas y vacunación a los extranjeros que lo han solicitado.

Salud

Afectaciones en la piel, dolores musculares y deshidratación son las principales afectaciones que presentan los migrantes debido a las largas caminatas que han realizado.

En el parque Bicentenario se puede apreciar a los grupos que descansan para “retomar fuerzas”, ya que mencionan que en las próximas horas emprenderán nuevamente el camino hacia el centro y norte del país; su finalidad es llegar a Estados Unidos.

Ante la llegada de una brigada con alimentos y agua, se formaron grandes filas, aunque los integrantes de la Iglesia Bautista dieron prioridad a niños y mujeres, que consideran son “los más vulnerables”.

El salvadoreño Cristopher Morales señaló que se organizan para poder partir de Tapachula, aunque esperan la posibilidad de que puedan llegar otros grupos que emigraron de Honduras en las últimas horas.