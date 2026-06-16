Brindan atención a mujeres embarazadas

Más de 30 mujeres embarazadas de San Andrés Larráinzar fueron atendidas por especialistas de la Jurisdicción Sanitaria Número II.

La atención médica se realizó en la comunidad de Mehonó, donde brigadas multidisciplinarias de salud desplegaron una jornada médica para valorar clínica y ultrasonográficamente a las pacientes, quienes además fueron incorporadas a un programa de vigilancia y seguimiento permanente de sus embarazos.

De acuerdo con autoridades tradicionales de San Andrés Larráinzar, durante años diversas mujeres enfrentaron dificultades para acceder a servicios médicos oportunos durante la gestación y el parto, situación que motivó el llamado a las autoridades sanitarias para atender esta problemática.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria II, Miguel Galán Valdés, informó que las acciones emprendidas buscan detectar oportunamente factores de riesgo obstétrico y fortalecer el control prenatal, con el objetivo de proteger la salud de las madres y de sus futuros hijos.