Brindan atención integral al 100 % de las pacientes

“En Chiapas la salud de las mujeres es primero, en este 2025 se da seguimiento al 100 por ciento de las pacientes con cáncer de mama, mientras que en 2024 solo el 15 por ciento de los casos tuvo seguimiento. Además, con la filosofía humanista del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, en 2026 y 2027 será una realidad contar con la más alta tecnología con equipos de radioterapia y tratamiento para todo tipo de cáncer, destacó el secretario de Salud del estado, Omar Gómez Cruz, al encabezar el evento conmemorativo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama.

Abren CentroHemato-oncológico

Desde las instalaciones del Parque Recreativo Caña Hueca, bajo el lema “Si tú estás bien, todo está mejor”, el encargado de la política sanitaria de la Nueva Era, Omar Gómez Cruz, detalló que para 2026 se tiene proyectada la apertura del Centro Hemato-oncológico para tratar diferentes tipos de cáncer y en 2027 el Centro Estatal de Cancerología, que contará con acelerador lineal para brindar radioterapias; estas dos magnas obras serán de gran relevancia para mejorar el pronóstico de vida de los pacientes, sin tener que viajar a otros estados.

“Hoy con la puesta en marcha de las 10 Unidades Móviles de Atención Comunitaria para Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama (UMAC-CAMA), las pacientes detectadas con alguna anomalía tienen un seguimiento con estudios especializados gratuitos para un diagnóstico oportuno, ahorrándose alrededor de 70 mil pesos. Aunado a esto se brinda el servicio de traslado gratuito las 24 horas, los 365 días del año, a pacientes en tratamiento”, recalcó el servidor de la salud del pueblo.

Instalación de camas

En el marco de las actividades contra el cáncer de mama, se instalaron las 10 UMAC-CAMA y módulos atención, vacunación, taller de pelucas oncológicas y de prótesis externas de mamas; además, se colocaron stands como parte de la segunda edición del Bazar Rosa: amor que transforma. Asimismo, se entregaron pelucas oncológicas y prótesis mamarias a pacientes de 20 municipios.

En el evento estuvieron presentes: la secretaria de la Mujer e Igualdad de Género (Semuigen), Dulce María Rodríguez Ovando; la directora general del Sistema DIF, Ana Isabel Granda González; la directora general del DIF Tuxtla, Estephanie Frías Córdova; la directora general del Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública, Selene López León; las presidentas de los voluntariados Humanista por la Salud y Siempre al lado de la gente, Leila Balderas Hernández y Guadalupe Gómez Casanova, respectivamente; y la paciente sobreviviente de cáncer de mama, Floribel Toledo Santos.