Brindan atención médica a mujeres en el Cerss 5

Mujeres privadas de su libertad recibieron atención médica integral durante una brigada de salud realizada en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No. 5 de San Cristóbal de Las Casas.

En la jornada organizada por la Jurisdicción Sanitaria Número II a través de la Coordinación de Salud de la Mujer, fueron beneficiadas más de 70 mujeres.

Se realizó en coordinación con el Voluntariado Humanista por la Salud y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, con el objetivo de acercar servicios médicos y acciones preventivas a la población femenina del centro penitenciario.

Servicios

Durante la brigada se brindaron 58 consultas médicas, se colocaron 10 implantes subdérmicos con consejería en planificación familiar, además de realizar acciones de prevención del cáncer cervicouterino y mamario, entre ellas 10 citologías, 4 pruebas PCR y 13 exploraciones mamarias.

Otorgaron 10 atenciones odontológicas, 9 intervenciones psicológicas y se promovió la activación física mediante la estrategia Chiapas se Mueve.

La actividad fue encabezada por la doctora Leila Balderas Hernández, presidenta del Voluntariado Humanista por la Salud, quien destacó que el trabajo coordinado entre la Secretaría de Salud del Estado y la Jurisdicción Sanitaria II permite acercar servicios médicos integrales a mujeres en situación de vulnerabilidad.

De igual forma, con el apoyo del voluntariado Aliadas por la Paz y la Seguridad del Pueblo, presidido por Sobeida de Aparicio, las internas recibieron kits de higiene y limpieza, alimentos y participaron en un taller de elaboración de velas aromáticas.