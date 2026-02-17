Brindan atención obstétrica a joven de Suchiapa

La Secretaría de Salud informa que se brindó atención médica oportuna a una adolescente de 16 años de edad, originaria de la localidad El Jobo, y estudiante de nivel medio superior en el municipio de Suchiapa, quien presentó trabajo de parto activo en las instalaciones de su centro educativo.

Ante esta situación, personal escolar activó de manera inmediata los servicios de emergencia, solicitando el apoyo de una ambulancia. A su arribo, el equipo prehospitalario realizó la valoración inicial y efectuó el traslado al Centro de Salud de Suchiapa para su atención médica y vigilancia correspondiente.

Como resultado de la atención obstétrica, se registró el nacimiento de un recién nacido vivo, sexo masculino, con un peso de 2,930 gramos.

Los padres de la adolescente refirieron desconocer el estado de embarazo, también la unidad médica se encuentra elaborando la nota médica informativa correspondiente. Asimismo, se realiza la evaluación y aplicación de los protocolos establecidos en la NOM-046-SSA2-2005, con el objetivo de garantizar la protección integral de la adolescente y el adecuado abordaje médico, psicológico y social.

La Secretaría de Salud refrenda su compromiso de brindar atención médica con calidad, oportunidad y apego a los protocolos normativos, priorizando en todo momento el bienestar de la madre y el recién nacido.