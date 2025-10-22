Brindan atención psicológica y jurídica en 5 de Mayo

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Unidad de Protección y Promoción de los Derechos Humanos y Atención a Víctiçmas, brindaron por segunda ocasión atención psicológica y jurídica con la Caravana de Paz y Humanismo para Mujeres, en el parque 5 de Mayo de Tuxtla Gutiérrez.

Personal de la Unidad de Derechos Humanos y Atención a Víctimas de la SSP, asistió al parque 5 de Mayo de la capital chiapaneca, donde brindó apoyo psicológico y jurídico a mujeres y hombres.

Acompañamiento

En esta ocasión el objetivo fue garantizar el derecho de las mujeres a recibir orientación y acompañamiento especializado, brindando herramientas para su bienestar emocional y el ejercicio pleno de sus derechos.

La actividad forma parte de un esfuerzo continuo entre la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) para asegurar que las mujeres que necesiten apoyo puedan encontrarlo cerca de su comunidad, tal como lo ha instruido el ejecutivo estatal, Eduardo Ramírez Aguilar.

Con estas acciones, la SSP refrenda el compromiso de servir al pueblo de Chiapas con humanismo y con el compromiso institucional en la protección de los derechos de las mujeres.