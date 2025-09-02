Brindan capacitación a personal del CECCC

El director general del Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas (CECCC), José Alonso Llaven Villarreal, inauguró la capacitación titulada “Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados”, dirigida al personal del área de Finanzas, con el objetivo de fortalecer las herramientas de planeación, seguimiento y evaluación de los programas institucionales.

Durante el acto inaugural, Llaven Villarreal destacó la importancia de contar con procesos claros y medibles que permitan orientar las acciones hacia resultados concretos, transparentes y en beneficio de la institución. Señaló que este tipo de capacitaciones abonan a la cultura de la mejora continua y garantizan un ejercicio responsable de los recursos.

Garantizan cumplimiento de metas

La capacitación brindará al personal de Finanzas del CECCC, los conocimientos técnicos necesarios para diseñar y aplicar matrices de indicadores que faciliten la evaluación de cada programa, asegurando que las metas planteadas se cumplan en tiempo y forma, además de fomentar la rendición de cuentas.

Con estas acciones, se reafirma el compromiso institucional de impulsar la profesionalización de las y los servidores públicos, con el fin de consolidar una gestión eficiente y alineada a los objetivos estratégicos. Asimismo, se busca fortalecer el trabajo en equipo y la visión de resultados, que permita generar un impacto positivo en la sociedad, para seguir sumando a la pacificación de Chiapas con finanzas sanas y planeación estratégica adecuada.