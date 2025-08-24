Brindan capacitación en materia de protección civil

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) que encabeza el doctor y piloto aviador, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través de la Coordinación Técnica, brindó capacitación a personal del Fideicomiso de Prestaciones de Seguridad Social para los Trabajadores del Sector Policial Operativo al Servicio del Poder Ejecutivo, con el objetivo de actualizar la cultura de la protección civil.

Capacitación que busca la concientización de los participantes ante la presencia de fenómenos naturales o provocados por el ser humano, misma que fue instruida por el responsable de la Unidad Interna de Protección Civil de la SSP, Abraham López Castellanos.

Temas abordados

Durante una semana, del 18 al 22 de agosto se tocaron los temas: Búsqueda y rescate en espacios confinados y estructurales, primeros auxilios básicos y atención inicial en caso de emergencias, evacuación de inmuebles ante diferentes tipos de riesgos, prevención y combate inicial de incendios, manejo de extintores y control de conatos.

Además de simulación de evacuación y repliegue, uso y cuidado del equipo básico de emergencia y difusión de la cultura de la autoprotección; para la capacitación aproximadamente a medio centenar de trabajadores de Prestaciones de Seguridad Social para los Trabajadores del Sector Policial Operativo al Servicio del Poder Ejecutivo en el estado de Chiapas.

Cabe destacar, que en la Secretaría de Seguridad del Pueblo se han conformado unidades de protección civil interna en cada una de las subsecretarías, direcciones, coordinación, áreas e institutos; lo que permite salvaguardar la integridad física de la plantilla laboral ante emergencias ante fenómenos naturales o provocados por el ser humano.