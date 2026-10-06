Brindan herramientas emocionales para transformar escuelas

El Programa Integral para el Bienestar Socioemocional (Pibse) avanza en Chiapas con talleres de liderazgo sistémico que brindan a docentes herramientas para reconocer, comprender y gestionar sus emociones, fortalecer sus relaciones dentro de la comunidad educativa y llevar estos aprendizajes a sus planteles, esta visión forma parte de la política pública humanista impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, que coloca el bienestar integral como una prioridad dentro de los centros educativos de Chiapas.

Desde la Secretaría de Educación, encabezada por Roger Mandujano, el Pibse impulsa acciones de acompañamiento y formación para la comunidad escolar, entre ellas el Curso de Formación de Liderazgo Sistémico para la Transformación de Comunidades Educativas.

Una realidad

El estrés, la ansiedad, el miedo, la tristeza, el desgaste emocional y la resolución de conflictos forman parte de una realidad que también se vive en las aulas. Por ello, hablar del bienestar emocional dejó de ser un tema secundario para convertirse en un elemento fundamental de la formación docente y de la construcción de comunidades educativas más saludables.