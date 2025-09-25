Brindan recomendaciones por pronóstico de lluvias

La Secretaría de Protección Civil en Chiapas mantiene activas las recomendaciones para la población, ante el pronóstico que hay de lluvias intensas a consecuencia de los efectos de la onda tropical número 34.

Esta situación deriva del análisis que se hace con el Sistema de Alerta Temprana por Lluvias (SIAT) para los próximos días.

En las últimas horas se informó que algunas regiones de Chiapas se ubicaban en color amarillo, es decir, con posibilidades de lluvias intensas de 75 a 150 milímetros para municipios como Tapachula, Tonalá, Motozintla y San Cristóbal de Las Casas.

“A las personas en la entidad se les recomienda tomar sus precauciones, a fin de que salvaguarden sus bienes, entorno y la integridad física”, detallaron.

Agregaron que tomando en cuenta los daños que pueden generar las lluvias, es indispensable que la población evite cruzar ríos o arroyos, además de zonas que presenten inundación.

Evita “transitar por brechas y caminos rurales ante baja visibilidad, terrenos resbaladizos, en posibles deslaves de sierras o avenidas súbitas de agua con material de arrastre”, detalló Protección Civil.

Para que las personas cuenten con información sobre el pronóstico del tiempo, pueden seguir las cuentas oficiales de la Secretaría de Protección Civil, y en caso de emergencia también pueden llamar al 911.