Brindan servicio de canje y reposición de licencias

La Secretaría de Finanzas informa que la Delegación de Finanzas de Tuxtla Gutiérrez ya brinda el servicio de canje y reposición de licencias de conducir en calle Central Norte número 348, entre 2.ª y 3.ª Norte, colonia Centro, de lunes a jueves de 8:30 de la mañana a tres de la tarde, y viernes de 8:30 a una de la tarde.

Esta sede se suma a los puntos de atención ubicados en Plaza Galerías y Torre Chiapas. Plaza Mirador permanece cerrada hasta nuevo aviso.

Asimismo, se precisa que el nuevo inmueble ubicado en el bulevar Belisario Domínguez número 2270, colonia Residencial Campestre, frente al Instituto Casa de las Artesanías, no realiza trámites vehiculares ni expide licencias de conducir.

Servicios

El Módulo de Recaudación ubicado en este inmueble brinda atención para el pago de derechos relacionados con servicios catastrales y registrales, entre ellos la asignación y registro de clave catastral, expedición de cédula-avalúo y otros trámites correspondientes.

Con esta información, la Secretaría de Finanzas busca brindar certeza a la ciudadanía sobre los servicios disponibles en cada punto de atención y facilitar el acceso a sus trámites de manera cercana, ordenada y eficiente.