Brindan servicios de aborto seguro durante 2025

Durante 2025, las instituciones públicas de salud en Chiapas otorgaron un total de 737 servicios de aborto seguro, la mayoría a mujeres mayores de 20 años; sin embargo, persiste una alta incidencia de embarazos en niñas y adolescentes.

De acuerdo con el desglose por edad, las mujeres de 20 años y más concentraron la mayoría de los casos, con 524 servicios, lo que representa el 71.09 por ciento del total.

Niñas y adolescentes

En tanto, las adolescentes de 15 a 19 años registraron 117 casos (15.87 por ciento), mientras que las menores de 15 años contabilizaron 96 servicios, equivalentes al 13.02 por ciento.

En cuanto a la distribución territorial, la Jurisdicción Sanitaria II, con cabecera en San Cristóbal de Las Casas, concentró el 59.57 por ciento de los casos, con 439 servicios.

Le siguió la Jurisdicción Sanitaria VII, con sede en Tapachula, donde se atendieron 189 casos (25.64 por ciento).

Tuxtla Gutiérrez

En contraste, la Jurisdicción Sanitaria I, correspondiente a Tuxtla Gutiérrez, registró 17 servicios, es decir, el 2.31 por ciento.

En conjunto, estas tres jurisdicciones acumularon el 87.52 por ciento del total estatal.

Por unidad médica, el Hospital de las Culturas de San Cristóbal de Las Casas encabezó la atención con 380 servicios, seguido del Hospital General de Tapachula, con 189 casos.

También se reportaron atenciones en los hospitales básicos comunitarios de Teopisca (26), Berriozábal (17), Chalchihuitán (14), Oxchuc (12) y Las Rosas (7).