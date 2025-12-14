Brindan taller para conocer el origen del universo

Un grupo de académicos realizó el Primer Taller Numérico en Cosmología, un espacio diseñado para que estudiantes, docentes e investigadores se acerquen a las herramientas actuales con las que la ciencia estudia el origen, evolución y composición del universo.

El taller se realizó en el Centro Mesoamericano de Física Teórica (MCTP), edificio C de Ciudad Universitaria, donde la investigadora posdoctoral Gabriela García Arroyo, del Instituto de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), habló de la materia oscura, la energía oscura y las interacciones no estándar de neutrinos, temas que hoy guían muchas de las discusiones más importantes de la cosmología moderna.

Temas

Durante esta jornada, las y los participantes conocieron el uso de los códigos numéricos Class y MontePython, herramientas indispensables para entender la dinámica del universo a través de ecuaciones, simulaciones y análisis estadísticos.

También abordaron la resolución de la ecuación de Boltzmann para perturbaciones cosmológicas, la generación de espectros de potencia y su comparación con datos observacionales, elementos que permiten conectar la teoría con lo que medimos en el cielo.