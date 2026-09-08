Brindan taller sobre prevención de trata

En el marco del Plan Estratégico de Seguridad “Prevenir para el Buen Vivir”, la Fiscalía contra la Trata de Personas en coordinación con el Sistema DIF Estatal y el DIF Municipal de Tapachula, llevó a cabo un taller de prevención del delito de trata de personas, dirigido a las Procuradurías Municipales de la Región X Soconusco, que comprenden los municipios de Acacoyahua, Acapetahua, Cacahoatán, Escuintla, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huixtla, Mazatán, Metapa de Domínguez, Villa Comaltitlán, Suchiate, Tapachula, Tuxtla Chico, Tuzantán y Unión Juárez.

El objetivo de la capacitación fue el fortalecimiento de las facultades institucionales del personal encargado de la protección y restitución de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), promoviendo la detección, protección y actuación interinstitucional ante posibles casos de trata de personas.

De igual forma, se dio a conocer el funcionamiento de los códigos QR correspondientes a los programas “Tarjeta Azul” y “Autopista Digital de la Prevención”, como herramientas para facilitar el acceso a información preventiva y mecanismos de denuncia, por ello, se entregaron estas tarjetas y “banners” con código QR, para fortalecer la prevención.