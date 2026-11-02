Brindarán 700 mdp para productores

El secretario del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha, informó que Chiapas participará en un nuevo fondo federal para fortalecer la producción y comercialización del maíz nativo, accediendo a una bolsa de 700 millones de pesos (mdp) en equipos y herramientas.

Esto, explicó, producto de un reciente convenio entre el gobierno federal y estatal, con el propósito de sumar esfuerzos, coordinado por el programa Alimentación para el Bienestar.

Programa

Explicó que es parte de "El Maíz es la Raíz", del Programa de Abasto Rural, correspondiente al ejercicio fiscal 2026. A través de este acuerdo, el Gobierno de México invertirá más de 700 millones de pesos en equipos y herramientas para Chiapas.

Dijo que mediante el componente "El Maíz es la Raíz" se busca fortalecer las economías locales, promoviendo la equidad en el territorio y fomentando una comercialización justa, en beneficio de las productoras y los productores del estado.

Finalmente llamó a los interesados a ser beneficiados por este programa y acudir a las instalaciones de la Secretaría del Campo.