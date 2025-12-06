Brindarán seguridad social a choferes

El transporte organizado de la Frontera, Costa y Sierra de Chiapas hace un amplio reconocimiento a las acciones humanistas del Gobierno de Chiapas que preside Eduardo Ramírez Aguilar con este sector estratégico básico para el desarrollo global de la economía, esto luego del anuncio que señala se brindará seguridad social, acompañamiento para la renovación del parque vehicular y programas de capacitación.

En entrevista, miembros del consejo directivo del Frente de Defensa del Transporte Estatal y Federal de la Frontera Costa y Sierra de Chiapas, entre otros: Abraham Téllez, Emilio Orduña, Noé Pinto, Abenamar Rosales, Esmailyn Gómez, Alfredo Liévano, Juan Carlos Villatoro reconocieron que existe una sinergia que ha dado buenos resultados para Chiapas.

Reconocimiento

Señalaron que en la actualidad existe no solo el reconocimiento de parte de la autoridad sobre la importancia del sector, sino que además, se ha obtenido la atención humanista y real de parte del Gobierno de Chiapas con acciones sensibles y humanistas que los compromete a mejorar el servicio, ser promotores del turismo y dar el lugar adecuado que merece el usuario del transporte público.

En referencia al anuncio de que el gobierno de la Nueva ERA brindará seguridad social a los conductores, los transportistas afirmaron que esto tiene vital importancia porque se trata de una herramienta fundamental para la protección del trabajador y su familia, que van más allá de la simple atención médica.

Sobre el acompañamiento para la renovación del parque vehicular y programas de capacitación señalaron que beneficiará no solo al gremio, a la sociedad sino directamente al usuario.

Los transportistas organizados de esta región de Chiapas reiteraron su gratitud a nombre de las familias del sector por el respaldo del gobernador, por ello el reconocimiento de las acciones para regresar la paz social a Chiapas, expresan el compromiso y voluntad de constituir una alianza para trabajar en la solución de las problemáticas y mejorar las condiciones del servicio.