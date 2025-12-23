Brote de sarampión ha sido contenido: SSA

En el estado de Chiapas el virus del sarampión se ha detectado en 19 municipios, sin embargo, el brote a nivel local no ha sido explosivo y es lo que se quiere evitar, enfatizó el titular de la Secretaría de Salud, Omar Gómez Cruz.

Del 24 de febrero al 21 de diciembre de este año, se estudiaron 216 casos sospechosos y 60 de ellos fueron confirmados del virus.

Sin embargo, con los dos primeros pacientes se identificó este virus con origen canadiense. Hasta ahora las personas que se enfermaron son de 30 localidades.

Virus llegará a todos los rincones de la entidad

Durante una conferencia de prensa, las autoridades de salud informaron que el virus de sarampión (por su alto contagio) llegará a todos los rincones de la entidad, sin embargo, la idea es que no sean con brotes explosivos.

Gómez Cruz informó que en 30 localidades de Chiapas han aparecido personas con el virus; el 80 % de los casos se han ubicado en la región Altos.

Personal del sector salud ha visitado 167 mil 667 viviendas que están distribuidos en 269 localidades, el doble de recorridos de lo sugerido por los lineamientos.

Trabajos preventivos

Como parte de los trabajos preventivos y del cerco vacunal que se ha puesto en marcha con las 829 mil 600 dosis aplicadas contra el sarampión, dicha acción permitió que el virus tenga un brote gradual y limitado.

Hasta ahora un 85 por ciento del territorio estatal no reporta pacientes enfermos, pero es importante que las familias se vacunen; todas las recomendaciones emitidas son de forma preventiva y orientadora, sobre todo, hacia los municipios.

Todo esto, se enfatizó, con el propósito de fortalecer la cultura de la vacunación, promover el autocuidado y dar acompañamiento a los ayuntamientos con una comunicación clara y responsable, sin afectar las tradiciones ni las actividades comunitarias.