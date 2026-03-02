“Bubba Champ”: La liga de freestyle que da voz a la juventud

Lo que comenzó como una pasión personal durante la preparatoria se ha convertido en un movimiento cultural que reúne a decenas de jóvenes en la capital chiapaneca. Se trata de la liga de freestyle Bubba Champ, un espacio donde el rap y la improvisación son los protagonistas.

Andri Zavala, joven emprendedor de 24 años, es el organizador de esta iniciativa que desde octubre del año pasado ha realizado cuatro exitosas fechas. Acompañado de Diego Cruz, conocido en el ámbito artístico como “Moat”, ha logrado consolidar un punto de encuentro para los amantes de las batallas de gallos en la región.

En entrevista, Zavala explicó que el freestyle —muchas veces poco comprendido por quienes no están familiarizados— es básicamente “rapear” en competencias rápidas que se desarrollan en una tarde.

“Gana el que viene más preparado, el que trae más conocimiento, el que trae muchas ganas”, afirmó.

Participación

El formato es sencillo pero vibrante: torneos abiertos al público donde los participantes miden su ingenio, fluidez verbal y capacidad de improvisación. Los premios incluyen incentivos monetarios, accesorios y, en un futuro cercano, la oportunidad de representar al estado en eventos fuera de Chiapas.

Aunque el movimiento del freestyle en Chiapas tiene años de historia, Zavala reconoce que había estado “un poquito frenado”. Sin embargo, el relanzamiento con Bubba Champ ha superado todas las expectativas.

“Al inicio esperábamos nada más cinco o seis personas en un evento, y no, han sido eventos con bastantes participantes, de 16 en adelante”, compartió.

Lo más significativo, es la reacción del público: “La gente nos ve, nos sigue, nos mandan mensajes: ‘Oye, yo también quiero participar’, ‘¿Cómo le hago?’, ‘Quiero entrenar con ustedes’. Ahí surge el impacto del evento”.

El nombre de la liga tiene un origen personal: Andri es propietario de un negocio llamado Bubba Gump, y sus amigos lo conocen como “Bubba”. De ahí surgió la fusión que hoy identifica a esta comunidad de improvisadores.

Las sedes de los eventos han variado, incluyendo una edición especial en Berriozábal durante diciembre.

Próximas competencias

Actualmente, las competencias y entrenamientos se realizan en el parque Bicentenario de Tuxtla Gutiérrez, por lo regular los días sábados, aunque no siempre con formato de torneo.

Andri Zavala envió un mensaje claro a la juventud chiapaneca: “Invitación abierta a cualquier público en general, tanto principiantes como personas con mucha trayectoria en el tema. Aquí estamos”.

Para quienes deseen conocer fechas, convocatorias y detalles de las próximas competencias, pueden seguir las redes oficiales, Instagram y Facebook: Bubba Chan PL, TikTok: tosti Bubba Gump.

El freestyle en Chiapas demuestra que el talento joven busca y encuentra sus propios escenarios. Bubba Champ es prueba de que las rimas también construyen comunidad.