Buen Fin y Viernes Muy Mexicano incentivan consumo

Con el objetivo de fortalecer el consumo local y apoyar la economía de las familias tuxtlecas, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Tuxtla Gutiérrez, convocó a todos los comercios locales a formar parte de la nueva edición del Buen Fin 2025 y la iniciativa Viernes Muy Mexicano.

Evento

Miguel Ángel Blas Gutiérrez, presidente de la cámara, dijo que el Buen Fin se realizará del 13 al 17 de noviembre en su décimo quinta edición, integrando por primera vez el distintivo “Hecho en México” para destacar productos nacionales y fortalecer la identidad del país.

Lo anterior permite que las empresas tengan un incremento en sus ventas, además de apoyar a la economía de la ciudadanía.

Viernes Muy Mexicano

Blas Gutiérrez destacó también que la campaña Viernes Muy Mexicano se celebra el último viernes de cada mes con descuentos, promociones y experiencias en comercios, artesanías y servicios, con el fin de incentivar la compra en negocios formales.

“Por ello, también invitamos a los comercios afiliados a ser parte de esta estrategia que nos permitirá seguir siendo competitivos en el mercado”, destacó.

El líder empresarial dijo que al participar en ambas iniciativas, los comercios tendrán mayor visibilidad, podrán acceder a distintivos digitales y físicos y recibirán acompañamiento para garantizar promociones reales y transparentes.

“Las acciones representan una oportunidad para que los negocios chiapanecos se fortalezcan y para que los consumidores encuentren precios atractivos con la confianza de adquirir productos y servicios de calidad”, expresó.

Para participar en estas iniciativas, los negocios deben estar formalmente constituidos, contar con su RFC activo y registrarse en las plataformas oficiales de El Buen Fin y Viernes Muy Mexicano a través de Concanaco Servytur.

Una vez inscritos, recibirán un distintivo oficial y un código QR que los ubicará en el mapa digital de comercios participantes. Con ello, podrán acceder a mayor visibilidad, respaldo institucional y la confianza de los consumidores de que las promociones ofrecidas serán reales y transparentes.