Buen repunte del turismo en el Cañón del Sumidero

De acuerdo con los prestadores del servicio de recorridos en el Cañón del Sumidero, en estas vacaciones de verano han tenido un repunte importante en lo que respecta al número de recorridos por día.

Desde el arranque del mes de agosto continúa arribando el turismo al Pueblo Mágico de Chiapa de Corzo, y cada temporada vacacional el paseo en lancha es el de mayor demanda por el turismo local y nacional.

De acuerdo con Lázaro Tipacamú, de ocupación lanchero, asegura que en esta temporada vacacional de verano las cifras son favorables.

“Sí, ahora hay bastante demanda, está llegando la afluencia y está buena, gracias a Dios; pero si van a comprar boletos, que sea directo en taquillas formales, para que les extiendan lo que son los brazaletes”, comentó.

Las lanchas cuentan con un cupo considerado, cuyo recorrido es al menos 72 kilómetros de ida y vuelta sobre el río Grijalva, que dura un promedio de dos horas con 20 minutos, hasta llegar a la presa Chicoasén. En promedio, las lanchas tienen capacidades diversas que van desde los 15 pasajeros y hasta de 20, 24 y 40 personas máximo.

Afluentes en condiciones

Cabe recordar que las autoridades han tomado acciones para mantener en buenas condiciones la navegación del río Grijalva, las cuales consisten en campañas de limpieza, con las que se han retirado toneladas de desechos y ripio.

Y en lo concerniente a la navegación, no se ha visto interrumpida por las lluvias, pues no han sido constantes en la entidad, por lo que no se han presentado suspensiones.

Asimismo, cabe destacar que los conductores de las lanchas de las cooperativas Ángel Albino Corzo, Nandambúa y Grijalva, diariamente se les aplica el operativo del alcoholímetro, así como un análisis de toxicología, y a quien no pasa dicho estudio no se le permite trabajar, pues todo ello se hace por seguridad de los paseantes que arriban a Chiapas.