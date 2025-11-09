Buena asistencia al Festival El Mequé

Con una buena asistencia de locales y visitantes se realizó con éxito en San Cristóbal de Las Casas el Festival El Mequé, una iniciativa impulsada por el gobierno estatal.

Con esta actividad se busca fortalecer la identidad cultural y enaltecer la esencia chiapaneca, se informó.

Realizan pasarela

En el marco de esta actividad se realizó la pasarela “Fashion 2025: Vanguardia Ancestral Night”, una noche llena de arte, cultura y orgullo chiapaneco.

Autoridades municipales destacaron la importancia de este encuentro cultural, reconociendo la visión del gobernador para proyectar la grandeza de Chiapa.

“Celebramos el Festival de El Mequé, una hermosa iniciativa de nuestro gobernador, Eduardo Ramírez, que busca fortalecer nuestra esencia como chiapanecos”, se indicó.

Se agradeció el apoyo de Segundo Guillén Gordillo, coordinador General Ejecutivo de la Secretaría de Turismo; de Francisco Javier Domínguez Andrade, subsecretario de Promoción Turística; de Lupita Gómez Casanova, presidenta del Voluntariado, entre otras autoridades.

Espacio de encuentro

Segundo Guillén Gordillo expresó su emoción por participar en “el más mágico de los Pueblos Mágicos”, resaltando que el Festival El Mequé representa un espacio de encuentro entre las culturas vivas de Chiapas.

“El Mequé es mucho más que un festival: es un espacio donde las tradiciones dialogan con la innovación; donde la gastronomía, la música, los textiles y el turismo se entrelazan para mostrar al mundo la riqueza infinita de nuestro estado. Cada prenda, cada diseño, lleva consigo las historias humanas y las manos artesanas que dan vida a nuestra identidad”, señaló.