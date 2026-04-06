Buena hidratación para prevenir golpes de calor

Con el pronóstico de que las temperaturas en Chiapas superen los 40 grados centígrados durante este año, la delegación estatal de la Cruz Roja emitió una serie de recomendaciones para que la población evite los golpes de calor, los cuales pueden poner en riesgo la salud, sobre todo de niños y adultos mayores.

En entrevista, Ignacio de Jesús Albores Hernández, coordinador operativo del Área de Socorros de la institución, destacó que la principal medida es mantenerse hidratado, haciendo hincapié en el uso de soluciones electrolíticas.

“Principalmente mantenerse hidratados con soluciones electrolíticas. Es muy recomendado dar a los niños y a los adultos mayores líquido denominado sorbitol y electrolitos también para que puedan mantenerse hidratados”, señaló.

Recomendaciones

Asimismo, recomendó utilizar ropa de colores claros, sombrillas, gorras y bloqueador solar para evitar la exposición directa a los rayos ultravioleta. Subrayó que la población debe evitar mantenerse en exteriores durante el horario de mayor intensidad solar.

“No mantenerse en un horario donde sabemos que es más fuerte el rayo ultravioleta, que es desde las 12 del día hasta las 4 horas de la tarde”, puntualizó Albores Hernández.

El especialista advirtió que es fundamental reconocer los síntomas de un golpe de calor, entre los que se encuentran dolor de cabeza, náuseas y mareos, los cuales pueden presentarse durante el transcurso del día.

Ante la pregunta de cómo ayudar a una persona que esté sufriendo un golpe de calor en la vía pública, Albores Hernández explicó que el procedimiento varía según el estado de consciencia del afectado.

“En caso de que la persona esté consciente, lo principal es mantenerla en un lugar fresco, checar sus signos vitales y mantenerla hidratada”, indicó.

En cambio, si la persona se encuentra inconsciente, el llamado es a no realizar maniobras sin conocimiento y solicitar ayuda de inmediato.

“Si están inconscientes, deberían de llamar al 911 para que pueda acudir una ambulancia, ya que son otros procedimientos para aquellas personas que tienen conocimiento de primeros auxilios”, enfatizó el coordinador.

La Cruz Roja en Chiapas reiteró el llamado a la población a extremar precauciones durante la temporada de calor, priorizando la hidratación y evitando la exposición prolongada al sol en los horarios de mayor radiación.