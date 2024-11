Buena presentación de la argentina Daniela Spalla

La cantante, antes de su presentación el viernes en la noche, ofreció una conferencia de prensa. Elio Enríquez / CP

La cantante argentina, Daniela Spalla, informó que tendrá “un cierre de año muy movido, con mucho trabajo y muchos shows, lo cual me hace muy feliz, pues disfruto mucho estar arriba del escenario”.

En rueda de prensa, dijo que el 2025 “va a ser un año marcado por nuevas colaboraciones y con nueva música, para lo cual estamos preparando una nueva gira. Hay muchos planes con nueva música y colaboraciones para el año que viene”.

Agregó, “se viene una colaboración con un artista español que pronto anunciaré en mis redes sociales y con un artista uruguayo”, aunque no mencionó sus nombres.

Manifestó que le “encantaría colaborar” con Karla Morrison y con Natalia (Lafourcade), ya que son artistas que me inspiran mucho. Tengo pendiente hacer algo con ellas”.

Spalla llegó a San Cristóbal para presentarse la noche del viernes durante la inauguración del Festival Cervantino Barroco que se realizará del 8 al 10 de este mes.

Más de 300 personas la recibieron efusivamente cuando la directora del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes (Coneculta), Matza Maranto Zepeda, anunció su presentación.

Desde la primera canción que cantó en el parque de los Arcos, en el centro de San Cristóbal de Las Casas, sus seguidores, jóvenes principalmente, le aplaudieron y corearon sus canciones.

Antes de su presentación ofreció una conferencia de prensa en el Musac, en la que expresó que antes de subirse al escenario “pienso mucho en esa niña” que cantaba a los sillones en su casa.

“Hay nervios y cosas con las que uno está lidiando día a día. Antes de subirme al escenario lo que quiero es conectarme con ese primer deseo que tuvo esa niña, esas ganas genuinas de cantarle a la gente. Esa niña que soñó, sigue siendo una fuente de inspiración”, aseveró.

A pregunta expresa, la cantante afirmó que “siempre hay que incursionar en nuevos géneros. No me gusta estar haciendo la música de siempre, me aburro”.

Recordó cuando arribó a México. “Llegué con las ganas de desarrollar mi carrera. Esperaba lo mejor, que pasara lo mejor; estaba decidida a trabajar para que eso sucediera. Cuando uno va llegando a esos logros, va creciendo el público y cuando voy llegando a escenarios con los que siempre soñé como el Auditorio Nacional, hay una parte mía que no lo cree; estoy todavía obnubilada por lo que está sucediendo”.