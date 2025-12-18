Buena respuesta de la población en el Croquetón

Celeste Coello Armas de la organización Provida Animal San Cristóbal, informó que hubo una buena respuesta de la población de Tuxtla Gutiérrez, en el Croquetón realizado en el Centro Cultural Jaime Sabines.

Que todos los donativos obtenidos serán destinados en su totalidad al refugio Villa Feliz, en apoyo a animales en situación de vulnerabilidad.

“Fue muy emocionante ver la respuesta, especialmente de las y los jóvenes. Este es un proyecto creado por jóvenes y para jóvenes, y comprobar que conecta con ellos nos llena de esperanza”, compartió Celeste Coello Armas.

Participación

Mencionó que durante la jornada participaron emprendedores, emprendedoras rescatistas y Operación Conejo como causa aliada, además de bandas de rock que se sumaron para agradecer a quienes donaron y creyeron en esta iniciativa.

Participó también Carla María Grajales Zenteno, quien presentó la ponencia “Visión y Voz del Médico Veterinario Rescatista”, y el Chucho Móvil, que aplicó 28 vacunas antirrábicas, sumando más animales protegidos.

Celeste Coello Armas agradeció a los patrocinadores que se sumaron y aportaron su granito de arena para hacer posible esta actividad, agregó Coello Armas.

Por último, hizo un llamado a la ciudadanía a apoyar, visitar y sumarse como voluntarios en refugios y albergues independientes, recordando que “cada donativo y cada acción cuenta”.