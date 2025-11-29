Buena respuesta en campaña de testamento

El programa 100 días del testamento humanista, que fue lanzada en septiembre por el gobierno estatal y que se extendió hasta el 9 de diciembre, permitió que la respuesta ciudadana fuera positiva, destacó el notario público Iván Guzmán. El notario recalcó la importancia fundamental de realizar este acto jurídico, aseguró que el testamento es una decisión personal para evitar conflictos futuros en las familias sobre los bienes que en vida se costearon.

Resaltó que si bien es un tema cultural del que se suele huir por tabú o desidia, es crucial dejar de lado esas situaciones y acercarse a un notario. “Heredemos cosas buenas, no heredemos conflictos a nuestros familiares”, indicó.

Para quienes consideran que no necesitan un testamento por no poseer bienes, el notario aclaró que una función vital de este documento contribuye a designar tutores para los hijos menores de edad.

“Aunque no tengamos ninguna propiedad para heredar, si tenemos algún hijo, el testamento es el único instrumento público donde podemos designar quién va a ser el tutor”, recalcó. Durante la campaña, los costos son preferenciales: 700 pesos para adultos mayores de 65 años y mil 200 pesos para el público en general. Fuera de este periodo, el trámite puede oscilar entre los tres mil y cuatro mil pesos.

Guzmán explicó que el testamento es un acto personal que debe realizarse por voluntad propia y sin presiones, aunque las personas pueden acudir acompañadas a la notaría, la entrevista con el notario es privada.

Aseguró que el documento es totalmente modificable las veces que sea necesario y que el notariado en Chiapas, compuesto por mas de 250 notarios, está en la mejor disposición de servir a la población.

“Si no tienen un notario de confianza, búsquenos. Somos más de 250 notarios en la entidad del estado de Chiapas y todos tenemos la capacidad de poderlos apoyar”, finalizó.