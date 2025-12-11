Buenas cuentas al pueblo de Chiapas: Paco Chacón

Con un enfoque centrado en la política social como puente entre el gobierno y la ciudadanía, Francisco Chacón Sánchez, titular de la Secretaría del Humanismo, compareció este miércoles ante el pleno del Congreso del Estado para rendir un informe de actividades del primer año de la administración estatal.

El secretario fundamentó su gestión en el Plan Estatal de Desarrollo, la Agenda 2030 de la ONU y la recientemente aprobada Ley de Desarrollo Social y Humanismo, ejecutando acciones que, afirmó, “impactan de forma directa la vida de los chiapanecos”.

Ante la histórica realidad del rezago alimentario en Chiapas, Chacón Sánchez destacó como proyecto prioritario los Comedores del Humanismo. Este programa, operado mediante comedores fijos y móviles gestionados por comités ciudadanos, busca que “nadie se quede sin comer”. En este 2025 se han otorgado 345 mil alimentos en municipios como Motozintla, Comitán, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez.

Los comedores móviles incluyen una ruta exclusiva para familiares de pacientes en hospitales públicos de Tuxtla, ofreciendo alimentación nutritiva de bajo costo y acompañamiento.

El programa fue seleccionado a nivel nacional, situando a Chiapas como un referente internacional en política alimentaria comunitaria.

Complementariamente, el programa Torti Móvil distribuye miles de kilos de tortillas a muy bajo costo; y el Apoyo a la Alimentación para el Bienestar entrega paquetes alimentarios a más de dos mil 200 familias en 11 municipios del estado.

Conecta Chiapas, un programa premiado

Reconociendo el acceso a internet como un derecho humano, la secretaría implementó el programa Conecta Chiapas, dirigido a reducir la brecha digital educativa y fortalecer la economía familiar.

Con ello se entregan chips con planes gratuitos de llamadas, mensajes y redes sociales ilimitadas a estudiantes de Nivel Medio y Superior; se ha beneficiado a más de 50 mil jóvenes en 947 escuelas de 90 municipios.

El programa recibió el premio a la mejor política pública de inclusión digital Chiapas Digital 2025 y un reconocimiento en el México Digital Summit 2025.

El secretario del Humanismo agregó que, en la misma línea, el programa Reporte Móvil proporciona conectividad a choferes de transporte público, personal de emergencia y ciudadanos voluntarios para que reporten incidencias en tiempo real, beneficiando ya a cinco mil personas.

Chacón Sánchez enfatizó la reconstrucción del tejido social a través de la participación ciudadana. El proyecto Humanismo en tu Colonia transforma los comedores en espacios de aprendizaje colectivo, con 156 eventos realizados en colonias como Patria Nueva y Copoya.

Como pilar de la transparencia, se creó el programa Cero Corrupción Denuncia a Chiapas, un puente de comunicación que recibe, canaliza y da seguimiento a denuncias de actos de corrupción a través de una línea telefónica gratuita 24/7, plataforma web y redes sociales, asegurando procesos transparentes y resultados verificables.

El secretario agradeció al gobernador Eduardo Ramírez por “dejarnos la paz y la tranquilidad” y reafirmando el compromiso de su dependencia con el desarrollo social.

“La Nueva ERA del Humanismo la estamos construyendo todos”, resumiendo la filosofía de corresponsabilidad ciudadana que busca impulsar cada uno de los programas presentados.