Buenos números en la oferta de empleos

Marco Cancino, subsecretario del Servicio Nacional de Empleo en Chiapas, mencionó que aún se realizarán 10 ferias de empleos en lo que resta del año en municipios como Cacahoatán, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Jitotol, Palenque y Teopisca, entre otros.

Después de cada feria hacen una evaluación sobre la afluencia y el índice de colocación, porque deben subirlo a la plataforma nacional; el Sistema Nacional de Empleo (SNE) otorga una calificación y Chiapas ha logrado mantenerse en un estándar muy aceptable y seguro alcanzará la meta anual.

Desarrollo en Palenque

Mencionó que en Palenque se está pagando cerca de cuatro veces el salario mínimo en la industria de la construcción debido a que hay dos desarrollos importantes: la carretera Palenque-Ocosingo y el Tren Transístmico, esto ha contribuido a estabilizar la economía.

De la misma forma, el gobernador del estado anunció mil 200 millones de pesos (mdp) para la ciudad de Comitán de Domínguez en el tema de agua potable, lo que generará alrededor de 300 empleos directos y más de mil indirectos.

En la zona costa, muy cerca de Tapachula, conocida como la Perla del Soconusco por todo el comercio que se mueve en la región, se están acelerando los trabajos de rehabilitación de puentes y caminos ante las afectaciones que se dieron por las lluvias.

Seguridad

La política de seguridad del actual gobierno ha servido para retomar la confianza de empresas nacionales y trasnacionales, que están buscando invertir en los Polos de Desarrollo de Tapachula, que resaltó otorgan incentivos fiscales para facilitar las inversiones.

Recordó que recientemente se realizó el Empleatón en las instalaciones del CRIT Chiapas, una feria de empleo para personas con y sin discapacidad para fomentar la inclusión laboral. Reconoció a las empresas que se sumaron y espera que se replique en los 124 municipios de la entidad.