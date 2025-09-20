Buenos resultados en el Simulacro Nacional

Miles de personas de San Cristóbal de Las Casas participaron este 19 de septiembre en el Segundo Simulacro Nacional 2025 con hipótesis de un sismo de magnitud 8.1 y que activó altavoces y celulares. El simulacro fue calificado como exitoso.

La autoridad reportó que en esta ocasión participaron mas de 21 mil personas, entre trabajadores de los tres órdenes de gobierno, escuelas, empresas, entre otros sectores.

El ejercicio se realizó en edificios de gobierno, instituciones educativas, hospitales y centros comerciales, donde se activaron las alarmas sísmicas y de telefonía móvil. Se reportaron tiempos de evacuación de entre uno y tres minutos en distintas dependencias.

Acciones

En la acción se instaló un Puesto de Mando Unificado con la colaboración de distintas corporaciones de auxilio y seguridad, donde se evaluó la respuesta de la ciudadanía.

El simulacro fue calificado como exitoso, consolidando los esfuerzos de San Cristóbal en materia de prevención y fortalecimiento de la resiliencia comunitaria.