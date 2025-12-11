Bukele usa cárceles como un espectáculo

En el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (Cimsur) se realizó la presentación del libro “Desinformación y autocracia. El Salvador de Nayib Bukele”, en la que estuvieron presentes el autor, Edgar Baltazar, Carlos Mauricio Hernández y Jessenia Álvarez, académicos del país abordado.

En su texto, indicó Jessenia Álvarez, el autor recurre a autores como Theodor Adorno o Enzo Traverso, para constatar a través de datos históricos y revisión de periódicos oficialistas, el auge de Bukele, quien usó la promesa de la seguridad como narrativa para dejar entrar la fuerza excesiva del Estado.

El autor explica que el fascismo del siglo XXI, del cual el gobierno de Bukele es representante, no puede entenderse sin el uso de la tecnología, pues la fuerza de su gobierno no solo radica en la fuerza coercitiva sino en su capacidad para entrar en el sentido común de la gente, quien ha empezado a creer que la deshumanización que se da en las cárceles es la solución al problema de violencia.

Bukele, señalan, no articula las demandas populares sino que usa la frustración, el desencanto y los deseos de venganza de la sociedad. En última instancia, su proyecto no es nacionalista sino personalista

Edgar Baltazar, indica que escribió este ensayo porque eso fue lo que aprendió en sus clases de licenciatura. Lamenta que actualmente, es más redituable para un académico escribir pequeños textos que se publiquen en revistas, que realizar un trabajo de largo aliento.