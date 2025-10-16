Buque de la Armada rescata 7 personas

Siete personas, al parecer extranjeras, fueron rescatadas en alta mar por un buque de la Armada de Estados Unidos y entregados a la Secretaría de Marina a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera.

La XXII Zona Naval precisó que “se brindó apoyo” a las personas que se encontraban aproximadamente a 12 millas náuticas (22 kilómetros) al suroeste de Puerto Chiapas.

A través de un comunicado precisó que durante los recorridos de vigilancia permanente, el personal de la Armada de México, le brindó atención a los siete hombres, quienes habían sido rescatados por el buque “USCG James”, este último de la Armada de Estados Unidos.

Todos ellos fueron trasladados por una patrulla interceptora de la Zona Naval hacia Puerto Chiapas, en donde se les brindó alimentación y atención médica, donde se determinó que se encontraban en buen estado de salud.

Sin precisar más detalles, apuntó que posterior a ello fueron entregados a las autoridades competentes que determinarían su situación jurídica.