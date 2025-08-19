Buque descarga más de mil 600 toneladas de atún

En una operación logística internacional, Puerto Chiapas recibió un buque que descargó mil 635 toneladas de atún para la empresa Procesa.

El buque Western Pacific, procedía del puerto de Samoa, en Estados Unidos, para entregar el atún capturado en aguas internacionales, posicionando a Puerto Chiapas como un punto estratégico para el desarrollo de la industria pesquera, sostuvo la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) en un comunicado.

El buque tras realizar la descarta se dirige a aguas internacionales del océano Pacífico, para continuar con sus labores de pesca.

Se estableció que Procesa es una empresa reconocida como líder nacional en el procesamiento de atún, que “no solo representa una de las principales fortalezas comerciales, sino que ha sido pieza clave en la evolución y consolidación de la industria atunera como línea de negocio estratégica del Puerto Chiapas”.

Asimismo, puntualiza que “su colaboración con empresas estadounidenses para la maquila del producto fortalece las relaciones internacionales y fomenta un entorno de competitividad e innovación industrial”.

El organismo precisó que este tipo de operaciones generan una importante derrama económica regional, al integrar servicios logísticos, transporte, mano de obra local y procesos industriales de alto valor agregado.