Burocracia compromete investigación: Ecosur

Más de 40 científicos del Departamento de Conservación de la Biodiversidad (DCB) de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), manifestaron su “profunda preocupación ante el creciente entramado burocrático que obstaculiza la ejecución de recursos destinados a la investigación en biología de la conservación y otras áreas estratégicas para el país”.

Dijeron que “la disposición que centraliza en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la autorización administrativa de todas las actividades científicas de los Centros Públicos de Investigación (CPIs), constituye un mecanismo paralizante e inadecuado para las dinámicas propias del quehacer científico”.

En un documento, solicitaron “urgentemente a las autoridades de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), establecer una mesa de trabajo permanente con representantes de los CPIs y de la SHCP, con el objetivo de revisar y modificar las disposiciones administrativas que rigen el uso de recursos financieros, para que se garantice la autonomía técnica y financiera de los CPIs, y se fortalezcan las condiciones necesarias para generar conocimiento relevante para el país, sin menoscabo de la transparencia y rendición de cuentas que la sociedad merece y que la misma ley establece”.

Recortes al presupuesto

Señalaron que a lo anterior “se suman los recortes presupuestales y cierres anticipados del ejercicio fiscal que han detenido procesos de investigación y vinculación con diversos sectores de la sociedad. Las autorizaciones para actividades esenciales —como la investigación de campo, adquisición de insumos y contratación de servicios— se emiten de forma tardía y en ocasiones se niegan con argumentos administrativos que ignoran la misión institucional, como la limitación para la partida de publicaciones, tarea sustantiva de la investigación”.