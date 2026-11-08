Busca atraer turismo del Reino Unido

El hecho de que Reino Unido sea uno de los principales países emisores de turistas europeos a México motivó que Chiapas participara en el World Travel Market (WTM), una de las ferias internacionales de viajes y turismo más importantes del mundo, con el fin de atraer visitantes a la entidad.

El evento realizado en Londres permitió demostrar que una de las fortalezas de nuestra entidad es el turismo de naturaleza, así como la multiculturalidad que se puede ofrecer.

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Estos aspectos, de acuerdo con el secretario de Turismo estatal, Segundo Guillén Gordillo, son de los principales motivadores de viaje para que los visitantes puedan conocer los diferentes segmentos.

El funcionario estatal declaró que sostuvo reuniones con los principales turoperadores del Reino Unido y con actores principales en el turismo europeo.

“Queremos que el mundo sepa que Chiapas está hoy, más que nunca, listo para recibir al mundo y que vengan a conocer este estado extraordinario por naturaleza y que esto se refleje en mayor bienestar para nuestras comunidades”, mencionó.

Encuentro con la embajada de México

Asimismo, dijo que la delegación chiapaneca se reunió con la Secretaría de Turismo de México y con la embajada mexicana en aquel país, a las que calificó como “muy fructuoso”.

En su encuentro con el embajador de México en el Reino Unido, Alejandro Gertz Manero, destacó que se conversó sobre la actualización de las condiciones de paz y seguridad para los visitantes que viajan a Chiapas.

Para Guillén Gordillo, la información que debe llegar a este mercado debe ser un reflejo de la realidad actual, misma que, dijo, se ha procurado en la actual administración “desde el día 1 del gobierno de la Nueva ERA”.

Asimismo, reveló que se diálogo sobre las oportunidades de promoción de Chiapas en el Reino Unido, un mercado estratégico para el turismo cultural, de naturaleza y de aventura, así como sobre los intercambios culturales que podrían impulsarse entre ambos países.