Busca Ayuntamiento saldar deuda de agua

El alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, reconoció que la capital tiene un problema con un adeudo de agua que alcanza los 900 millones de pesos que ha complicado la inversión en infraestructura hidráulica.

Declaró que este monto es el acumulado de seis años donde no se realizó ningún pago por este servicio. Aclaró que es un tema que ya se está atendiendo dado a la urgencia del vital líquido.

“Traemos ya ahorita el proceso de pago, vamos a ponernos al corriente, pero no podemos acceder a fuentes federales porque somos deudores”, declaró en entrevista.

Recuperación

El edil expuso que se tuvo una recuperación de 120 millones de pesos en un tema de IVA que se tuvo que pagar como un crédito fiscal, “si esos 120 lo hubiéramos aplicado a la infraestructura hidráulica, otro gallo nos cantara”, aclaró.

Señaló que ya han habido reuniones con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para saldar este pendiente y con eso la ciudad podrá entrar a programas de infraestructura hidráulica para que el servicio mejore paulatinamente.

Tomas clandestinas

En cuanto a la inspección de tomas clandestinas en los domicilios de Tuxtla Gutiérrez mencionó que ya se están llevando a cabo trabajos de revisión, y, a pesar de que esto es un delito recalcó que no quiere generar ninguna situación de persecución pero sí hacer cumplir con el pago por el servicio del agua.

El edil instó a la ciudadanía a la reflexión y a evitar las tomas clandestinas.

Refuerzan la seguridad con iluminación

En otro orden de ideas, Ángel Torres, señaló los avances del proyecto de Mejoramiento del Alumbrado Público abarcando 20 colonias con alta incidencia delictiva

De acuerdo al alcalde, ya se han intervenido lugares como Copoya, Bienestar Social y Patria Nueva, entre otras.

Abundó que en la colonia Bienestar Social se instalaron 163 nuevos puntos de luz, entre luminarias rehabilitadas y nuevas, cubriendo calles y avenidas.

Además, subrayó que tras la primera fase de acciones, que incluyen rehabilitación de espacios, mantenimiento urbano y trabajo comunitario, ya se prepara una segunda etapa.

Programa

El Programa de Mejoramiento del Alumbrado Público en Tuxtla Gutiérrez, es una iniciativa impulsada en coordinación entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Se trata de la instalación de nuevas luminarias, la rehabilitación de aquellas que están apagadas o tienen baja intensidad y la ampliación de la cobertura luminosa en calles, avenidas y espacios públicos de colonias con deficiencias en iluminación, con el fin de mejorar la seguridad y la percepción ciudadana.