Busca Berriozábal concretar sede Unicach

El municipio de Berriozábal espera concretar diversos proyectos considerados prioritarios dentro de las que destacan avances en infraestructura vial y la consolidación de la segunda universidad en la localidad, con la posible llegada de la sede de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

El presidente municipal, Jorge Acero Gómez, confirmó avances concretos para la llegada de esta sede universitaria, proyecto que comenzó a establecerse desde meses atrás en conjunto con la rectora de la Unicach, Juana de Dios López Jiménez.

Pese a que no se ha oficializado, se ha mencionado que podría albergar carreras como Odontología, Nutrición, Gastronomía, Fisioterapia, Música y Arte, Gestión Ambiental o Energías renovables.

Respecto al recién anunciado proyecto del bulevar Tuxtla-Berriozábal, informó que ya se han iniciado reuniones de trabajo con la Secretaría de Infraestructura del estado, encabezada por la ingeniera Ana Karen Gómez Zuart.

“El proyecto ya está listo”, afirmó Acero Gómez, aclarando que lo que se define en la actualidad son los trazos definitivos y los detalles técnicos en espera de una próxima licitación estatal.

Sobre el monto de la obra, precisó que al ser una obra de carácter estatal, la cifra de inversión depende de manera directa del Gobierno del Estado.

Finalmente, sobre el corredor comunitario de plantas y flores que se había anunciado en beneficio a las comunidades tsotsiles productoras, Acero Gómez señaló que el proyecto sigue en desarrollo, con un enfoque en la planeación integral.

“Estamos platicando con las comunidades, no es un proyecto aislado (...) Lo queremos hacer bien. Las cosas que se hacen bien llevan un poquito más de tiempo, pero estoy seguro que va a ser muy importante”, concluyó.