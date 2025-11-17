Busca Chiapas conectividad aérea con Centroamérica

El gran interés del mercado internacional por el tema de la cultura maya ha generado que Chiapas y Guatemala hayan comenzado una sinergia de trabajo en materia turística, para potencializar la región como un destino integral.

Como parte de los proyectos de trabajo, la secretaria de Turismo del Estado, María Eugenia Culebro Pérez, anunció que buscan restablecer la conectividad aérea con Guatemala y Centroamérica, para lo que ya se mantienen pláticas con la Subsecretaría de Turismo federal.

Una región compartida

La funcionaria estatal subrayó que la visión es la de una región que comparte riqueza arqueológica, textil, cultural y gastronómica, lo que permite impulsar las experiencias que el turismo nacional e internacional busca y que no se sientan como países separados.

Este trabajo conjunto, afirmó, cuenta con un gran interés y acompañamiento de la iniciativa privada, fundamental para fortalecer el sector.

Asimismo, se realizará próximamente una gira promocional en el país vecino para posicionar a Chiapas como un destino aliado, al mismo tiempo para fomentar el intercambio turístico y comercial.

Interés en eventos del estado

Respecto a las oportunidades inmediatas, reveló que existe un gran interés por parte de turoperadores guatemaltecos en los eventos que se realizarán en la próxima Feria Chiapas, lo que representa un área de oportunidad para hoteles, restaurantes, prestadores de servicio, transportistas y turoperadores locales.

Agregó que se trabaja en coordinación con Turismo federal y Migración para facilitar el tránsito de visitantes y así asegurar una experiencia positiva desde su llegada a suelo mexicano hasta su regreso.