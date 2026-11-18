Chiapas prepara la propuesta para ser incluido en la Guía Michelin, una iniciativa que es apoyada por el gobierno estatal en conjunto con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en la entidad, según expuso el presidente, Christian Pérez.

Explicó que la Guía Michelin para México tiene su enlace en la Canirac Nacional, que a su vez mantiene vínculo con Francia para gestionar los temas relacionados con la inclusión.

Señaló que para ingresar se realizan revisiones y auditorías con un año de anticipación, por lo que para este año ya están programadas las correspondientes a 2027.

Sin embargo, a través de Eduardo Ramírez, quien impulsa esta propuesta, se gestionó una carta mediante la cual el Gobierno del Estado solicita el proceso para participar en las revisiones, supervisiones y auditorías de Michelin.

De ser aceptado se procedería al siguiente paso que son las auditorías en cada uno de los negocios gastronómicos para acceder a los reconocimientos, estrellas o menciones.

¿Qué es la Estrella Michelin?

Pérez explicó que la Estrella Michelin es el más alto reconocimiento de una guía turística internacional que reconoce la gastronomía en sus diferentes aspectos, operaciones y giros de negocio en cada región, estado o país.

Destacó que tiene un efecto relevante en el mundo, pues los turistas internacionales frecuentan ciudades o estados por esas menciones, lo que beneficia no solo a la gastronomía, sino también al turismo, el hospedaje y los guías de visitantes.

Sobre las regiones con potencial, afirman que Canirac tiene identificadas candidatas en Chiapas, pues conocen la trayectoria y la descendencia de generaciones en comideras tradicionales y cocinas con años de historia.

Aclaró que para efectos de la Guía Michelin no tienen injerencia, e inclusive la guía no acepta sugerencias del Estado.