Busca CMIC acciones con transparencia

En un esfuerzo por consolidar la confianza institucional y promover la transparencia en el sector de la construcción, empresarias y empresarios afiliados a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Chiapas, sostuvieron un encuentro de trabajo con la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG), Ana Laura Romero Basurto.

El presidente de la CMIC Chiapas, Rogelio Tamayo Carboney, reconoció el trabajo que realiza la funcionaria al frente de dicha secretaría, destacando que su labor genera certeza y transparencia en el actuar del gobierno estatal que encabeza Eduardo Ramírez Aguilar.

“Este desayuno gremial y de trabajo busca fortalecer el diálogo institucional que tanto necesita nuestro estado. Hoy quiero agradecer la presencia de Ana Laura Romero Basurto, quien nos visita nuevamente, manifestando su disposición y cercanía con el gremio formal de la construcción para impulsar un trabajo conjunto en favor de nuestro querido Chiapas”, expresó Tamayo Carboney.

El líder empresarial subrayó que no puede haber desarrollo sostenible sin reglas claras, piso parejo y rendición de cuentas, por lo que el sector de la construcción se asume como aliado del progreso y también de la legalidad.

“Como sector productivo, estamos trabajando para que más empresas constructoras chiapanecas participen activamente en las licitaciones estatales y municipales, porque para ello estamos y porque sabemos que la obra pública es el motor que mueve la economía local”, señaló.